Pravidelný týdenní komentář k trhu

21.07.2017 17:25

Uplynulý týden trh sledoval výsledkovou sezónu, která se rozjela i v Evropě a samozřejmě ECB. Pozastavíme se malinko u ECB, která se snažila trhu podat holubičí zprávu v tom, že změna sazeb se prozatím neuvažuje a Draghi rovněž uvedl, že rada bankéřů nediskutovala možné snížení bilance ECB. Právě informaci o možném snižování aktuálního programu QE trh úzce sledoval. I přes holubičí vyznění se trh rozhodl věřit v blízkou změnu programu QE a především euro prudce zareagovalo posunem vůči dolaru nad 1,16 USD/EUR. Tedy na úrovně z před dvěma lety. Růstu eura odpovídala i negativní reakce evropských trhů, které jsou zaměřené na vývoz. Německý DAX odepsal téměř 3 % t/t. Americké indexy za týden odepsaly jen něco málo do půl procenta. Domácí index PX šel proti proudu a týden zakončil na 1004 bodech, což představovalo 0,4% růst t/t. Z domácích informací jsme se zaměřili na začátek domácí výsledkové sezóny. V pátek Unipetrol zveřejnil svá čísla za 2Q17. Ta překonala všechny odhady s EBITDA 6,1 mld. Kč (+42,1 % r/r) vs. oček. 5,8 mld. Kč. Za silnými výsledky je příznivé makro prostředí, plná produkce a platby od pojišťoven za minulé havárie. Titul zakončil týden na 302 Kč (+3,8 % t/t). Společnost R2G Rohan Czech usiluje o nabídku vykoupit akcie Pegasu za 1 010 Kč za kus. Jednalo by se o dobrovolnou nabídku, která by měla platit měsíc a musí ještě dojít ke schválení ze strany ČNB. R2G vlastní již cca 8 % akcií Pegasu a plánuje ovládnout až 100 % akcií. Připomínáme, že další vlastník Wood Textiles podle posledních informací drží 27,87 % všech akcií Pegasu. Předpokládáme, že ovládnutí Pegasu za nabízenou cenu 1 010 Kč/akcie by mohlo být složité vzhledem k odhadovaným vztahům zmiňovaných investorů. Titul zakončil týden na 1015 Kč (+8,5 % t/t). Jen připomínáme, že se jedná o nová historická maxima titulu. Kofola oznámila, že restrukturalizace v Polsku bude dále pokračovat, a to zavřením dalšího závodu (Grodzisek Wielkoposky). Tedy dojde k uzavření druhého závodu z původně tří. Odhadujeme, že dopady by měly být obdobné jako v loňském roce, kdy Kofola uzavřela první závod v Bielsku Podlaskim. Mělo by dojít k propuštění 136 zaměstnanců a výroba by měla být plně obsažena ve zbylém závodě bez narušení současných dodávek. Titul zakončil týden na 426 Kč (-0,2 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla VIG (656 Kč -2,9 % t/t). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Nicméně titul reagoval na prodejní tlak na evropských akciích po silném posílení kurzu eura vůči dolaru, ale i jiným měnám. Posílení eura šlo ruku v ruce se zasedáním ECB. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byl Pegas Nonwovens (+8,5 % na 1015 Kč). Na Pegasu se objevila informace o plánované dobrovolné nabídce ze strany investora R2G za cenu 1010 Kč. R2G chce údajně ovládnout 100 % společnosti. Cena na trhu se rychle očekávané nabídce přizpůsobila. Navíc trh očekává, že se může objevit další nabídka, ať už ze strany jiného investora, či jen zvýšení té stávající. Jen připomínáme, že efektivně ještě nebyla nabídka schválena ze strany ČNB, a proto ještě není platná, a tudíž nemá žádné další parametry. Příští týden bude trh nadále pokračovat ve sledování výsledkové sezóny a zaměří se na středeční zasedání FOMC. Očekáváme, že Fed ponechá úrokové sazby beze změny a komentář by měl vyznít holubičím tónem. Respektive by se neměla měnit rétorika od posledního zasedání. Pokud tomu tak bude, tak by mělo pokračovat posilování eura, a tím pádem i oslabování evropských akcií. Z domácí akciové scény se zaměříme na pokračování výsledkové sezóny. V úterý zveřejní svá čísla CME. Očekáváme, že EBITDA za 2Q dosáhne na 58,4 mil. USD (či +8,8 % r/r) a společnost by měla dosáhnout i čistého zisku 31,2 mil. USD vs. ztráta -141 mil. USD vloni. Celkově čekáme sadu solidních čísel, která však budou mít malý prostor pro překvapení vzhledem k velmi silnému 1Q17. V pátek pak zveřejní svá čísla za 2Q17 O2 CR. Zde čekáme EBITDA ve výši 6,8 mld. Kč (či +1,2 % r/r). Trh bude sledovat jakékoliv informace ohledně vývoje čísel po zavedení nové regulace ohledně roamingu v rámci EU. Neočekáváme, že by společnost zveřejnila výhled na 2017, ale stále ponecháváme naše očekávání na EBITDA 2017 ve výši 9,8 mld. Kč (-6,6 % r/r). Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na středeční rozhodování FOMC o sazbách (neočekává se žádná změna), čtvrteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. +3,0 po -0,8 % m/m) a páteční odhad HDP za 2Q17 (oček. 2,5 po 1,4 % q/q). V Německu se zaměříme na úterní indexy IFO, kde se čeká ve všech kategoriích mírný růst.