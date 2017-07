Pravidelný týdenní komentář k trhu

Poslední červencový týden byl především o výsledkové sezóně a o zasedání Fedu. Výsledková sezóna předvedla nejvíce rušný týden, co se počtu zveřejňovaných společností týče. Index S&P 500 má za sebou více jak polovinu zveřejněných výsledků společností. Prozatím se dají výsledky za 2Q17 hodnotit pozitivně s kladným překvapením na tržbách ze 73 % a na čistém zisku ze 77 %. I pozitivní očekávání na růst jsou zatím naplňována, kdy tržby rostou o 5,6 % a čistý zisk o 9,6 % r/r. Fed na svém zasedání zopakoval rétoriku z předchozího měsíce ohledně výhledu měnové politiky. Uvedl, že svou bilanci začne snižovat relativně rychle. Současně však podotkl, že nadále vnímá inflaci, která je pod cílem. To stačilo, aby se dolar podíval nad 1,17 k euru. Slábnoucí dolar pomáhal americkým akcií, které se podívaly opětovně na nová maxima. Domácí index PX nebyl pozadu a zakončil týden na 1008 bodech či +0,4 % t/t. Z domácích informací jsme se zaměřili na výsledkovou sezónu. V úterý CME předvedla mírně lepší než očekávané výsledky. Provozní zisk EBITDA dosáhl na 61,2 (+14,1 % r/r) vs. oček. 58,7 mil. USD. Management dále uvedl, že pokračuje ve své strategii snižování zadlužování, který bude platný nejméně do roku 2019. Nicméně rovněž uvedl, že v tomto roce může dojít ke změně strategie, když to bude umožňovat úroveň zadlužení. Titul zakončil týden na 96,5 Kč (+1,6 % t/t). V pátek zveřejnila své výsledky O2 CR, které byly celkově v souladu. Provozní zisk EBITDA dosáhl 2,56 (+0,4 % r/r) vs. oček. 2,54 mld. Kč a čistý zisk 1,35 (+3,0 % r/r) vs. oček. 1,31 mld. Kč. Vliv regulace EU ohledně roamingu bude více zřetelný až ve výsledcích za 3Q17. Titul zakončil týden na 283,9 Kč (+1,6 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla TMR (661 Kč -4,2 % t/t). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Posun níže přisuzujeme technice obchodování. Vzhledem k nízkému objemu stačí i menší objednávka, která může výrazněji ovlivnit cenu. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Erste Group (+2,6 % na 918 Kč). Erste Group profitovala z růstu evropského bankovního sektoru a současně byla podpořena zlepšením ratingu od Moody´s (na A3 z Baa1). Výhled byl zlepšen na pozitivní ze stabilního, což je dále pozitivní informace s potenciálem dalšího zlepšení ratingu. Příští týden bude dále o výsledkové sezóně a o makroekonomických indikátorech. Očekáváme, že výsledková sezóna bude dále dokreslovat pozitivní vyznění. Bude začátek nového měsíce, který vždy přináší velké množství makroekonomických indikátorů. Nejvíce sledovaná bude opětovně měsíční zaměstnanost v USA. Celkově se domníváme, že si trh udrží současnou pozitivní náladu. Z domácí akciové scény se zaměříme na pokračování výsledkové sezóny. Ve středu zveřejní svá čísla Komerční banka. Očekáváme, že čistý zisk za 2Q dosáhne na 3,4 mld. Kč (či -11 % r/r). Meziroční propad je ovlivněn mimořádným příjmem z prodeje podílu ve Visa v 2Q16. Po očištění by čistý zisk KB za 2Q17 měl růst o 12 % r/r. Investoři se zaměří na informace ohledně změny kapitálových požadavků ze strany ČNB a ohledně plánované změny na postu generálního ředitele. V pátek zveřejní svá čísla za 2Q17 Erste Group. Zde čekáme čistý zisk 332 mil. EUR (-42 % r/r). Meziroční relativní propad je dán mimořádnými položkami v 2Q16 (prodej Visa apod.). Letošní kvartál se tak dostane více na obvyklou úroveň. Nečekáme výraznější tržní reakci. V pondělí bude ukončena dobrovolná nabídka na akcie Kofola za 440 Kč/akcii. Jen připomínáme, že bude odkoupeno až 5 % všech akcií. Nabídky se může účastnit i Enterprise Investors (druhý největší akcionář), což výrazně limituje možnou úspěšnost následného uspokojení. Důvodem je fakt, že objednávky budou uspokojovány proporcionálně. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na pondělní PMI průmyslu (oček. 51,5 po 51,7 bodech) a úterní Caixin PMI průmyslu (oček. beze změny m/m 50,4 bodu). V USA se zaměříme na úterní ISM průmyslu (oček. 56,1 po 57,8 bodech m/m), čtvrteční ISM služeb (oček. 56,9 po 57,4 bodech m/m), podnikové objednávky (oček. +1,9 po -0,8 % m/m) a páteční měsíční zaměstnanosti (oček. 180 po 222 tis. nových prac. míst m/m). V Německu se zaměříme na páteční podnikové objednávky (oček. 0,6 po 1,0 % m/m).