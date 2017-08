Pravidelný týdenní komentář k trhu

21.08.2017 09:25

Geopolitické napětí mezi USA a Severní Koreou (KLDR) se v průběhu týdne zmírnilo a trh jej začal postupně upozaďovat. Naopak dění kolem samotného prezidenta Trumpa se opětovně vrátilo do hledáčku investorů. Nesoulad v týmu prezidenta, který vede k časté obměně jeho členů, je pro trh nepříznivým znamením. Rizikem je především potenciální neprosazení Trumpem slibovaných reforem. Nepříznivým faktorem se bohužel stal i odsouzeníhodný teroristický útok v Barceloně. Americké akciové trhy se na rozdíl od těch evropských nevyhnuly lehkému vybírání zisků. Domácí index PX si shodně s vývojem v Evropě připsal 1,2 % t/t na 1033 bodů. Z domácích zpráv jsme se zaměřili na dění kolem Pegas Nonwovens. Dle vyjádření společnosti Pegas obdržel od R2G Rohan Czech dobrovolnou nabídku na nákup akcií Pegasu za 1 010 Kč za jednu akcii. Představenstvo Pegasu nabídku zváží a poskytne k ní své vyjádření. Zpráva o plánu společnosti R2G Rohan Czech na nákup akcií Pegasu je na trhu od 17. 7. 2017. Oficiální nabídka, která prozatím nebyla učiněna, by měla platit měsíc. Titul zakončil týden na 1011 Kč (+0,1 % t/t). ČTÚ uvedl, že může zavést regulaci mobilních služeb, která by zřejmě ovlivnila velké mobilní operátory včetně O2 CR. Vyplývá to z analýzy telekomunikačního trhu, která poukazuje na neefektivní hospodářskou soutěž zejména u nefiremních zákazníků. Rozhodnutí úřadu zatím není. Důvodem je stále ještě dlouhý proces připomínek a veřejné rozpravy. Teprve pak může ČTÚ přistoupit k regulaci (cenové či necenové), pokud to shledá jako vhodné řešení. O2 CR zakončilo páteční seanci na 278 Kč (+0,6 % t/t). V pátek bylo ukončeno prodloužené období pro dobrovolnou nabídku akcií Kofoly za 440 Kč/akcii. Jen připomínáme, že bude odkoupeno až 5 % všech akcií. Nabídky se může účastnit i Enterprise Investors (druhý největší akcionář), což výrazně limituje možnou úspěšnost následného uspokojení. Důvodem je fakt, že objednávky budou uspokojovány proporcionálně. Akcie Kofoly zakončily obchodní týden na 415 Kč (+2,0 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla CME (91,9 Kč -2,2 % t/t). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Akcie reagovala shodně s vývojem amerického Nasdaqu, kde se projevila nervozita kolem nestability týmu prezidenta Trumpa. Ta může znamenat i neúspěch v prosazení připravovaných reforem. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byl opětovně Stock Spirits (+10,2 % na 59,3 Kč). Stock Spirits nadále profituje ze zveřejnění solidních výsledků za 2Q17 z minulého týdne. Investory potěšila informace o stabilizaci situace v Polsku, které bylo důvodem pro dřívější zhoršené hospodaření. V příštím týdnu se trh zaměří na výjezdní setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole (24-26.8.). Sledovat se bude především šéf ECB, Mario Draghi. Důvodem je jeho první návštěva na tomto setkání. Trh spekuluje, že by zde mohl oznámit více podrobností ohledně budoucí měnové politiky ECB. Velký důraz se přitom klade na budoucnost evropského programu QE. Na příští týden jsme obezřetní vzhledem k možnosti různorodých výstupů z Jackson Hole. Rovněž nelze vyloučit zvýšená volatilita spojená s prezidentem Trumpem, jak tomu bylo v posledních týdnech. Z domácího trhu se vrátíme k výsledkové sezóně. Očekáváme, že VIG v úterý zveřejní 15% pokles čistého zisku na 73 mil. EUR. Důvodem jsou však mimořádné vlivy ve 2Q16. Při očištění by k velkému meziročnímu pohybu dojít nemělo. Neočekáváme výraznější tržní reakci. Čtvrteční Pegas Nonwovens by měl zveřejnit 11,6% pokles EBITDA za 2Q17 (9,9 mil. EUR). Důvodem je pohyb nákladových položek (polymerů) a mechanismus přenesení tohoto vlivu na zákazníky. Rovněž kurzové vlivy budou ovlivňovat konečný čistý zisk, který odhadujeme na 2,1 mil. EUR (-70,6 % r/r). Samotná čísla jsou aktuálně pro trh méně významná, protože se čeká na zveřejnění dobrovolné nabídky R2G. Ta může významně ovlivnit dění na titulu. Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na páteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. -5,8 po +6,4 % m/m). V průběhu týdne budeme rovněž sledovat průběžná data z trhu nemovitostí. V Německu se zaměříme na úterní indexy ZEW, které by měly lehce polevit z předešlých hodnot. V pátek pak budou zveřejněny index IFO, které by měly stejně jako ZEW vykázat lehce slabší data v meziměsíčním srovnání.