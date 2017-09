Pravidelný týdenní komentář k trhu

01.09.2017 16:45

Mezi hlavní události týdne se opětovně dostalo geopolitické napětí mezi USA a Severní Koreou (KLDR). Severní Korea vypálila raketu, která přelétla území Japonska a dopadla do moře. OSN další raketový test KLDR odsoudila, ale žádné další sankce neuvalila. Avšak americký prezident Donald Trump se na svém twitterovém účtu opětovně relativně ostře vyjádřil na adresu KLDR ve smyslu potenciálního vojenského řešení situace. Geopolitické napětí bylo opětovně znát i na finančních trzích. Respektive došlo ke zvýšení averze k riziku, a tudíž k výkyvu v případě akciových indexů. Nicméně v závěru týdne bylo opětovně vše zažehnáno a indexy se obrátily do kladných hodnot. Domácí index PX bohužel nenásledoval vývoj na amerických indexech a oslabil o 1,4 % t/t na 1022 bodů. Z domácích zpráv jsme se zaměřili na Fortunu, která zveřejnila výsledky za 1H17. Provozní zisk EBITDA dosáhl na 7,6 mil. EUR (-22 % r/r). Srovnání s odhady je nepřesné vzhledem ke konsolidaci Hattrick Sports Group a k mnoha mimořádným položkám. Celkově jsme však výsledky vyznívali mírně pozitivně i kvůli zveřejnění výhledu na celý rok. Z výhledu vybíráme očekávaný růst EBITDA o 55-60 % r/r. Akcie Fortuny zakončily týden na 146,6 Kč (-1,5 % t/t). Kofola oznámila výsledky nabídky na odkup až 5 % společnosti za 440 Kč/akcii. Celkově bylo nabídnuto 6,5 mil. kusů akcií, což bylo více jak 5 % společnosti (1,1 mil. kusů). Výsledek znamená poměrové uspokojování jednotlivých nabídek (faktor 0,170757x). Den vypořádání je 3.10.2017. Akcie Kofoly zakončily páteční seanci na 414 Kč (-0,2 % t/t). Dle vyjádření Wood Textiles Holding, které drží v Pegasu 27,8 % akcií, neplánuje prodat svůj podíl. Spolumajitel Wood & Co. Jan Sýkora uvedl, že investice do Pegasu je dlouhodobá vzhledem k růstovému potenciálu firmy. Jakub Dyba, investiční ředitel R2G Rohan, které dala nabídku na odkup za 1010 Kč, sdělil, že R2G je ochotno „zůstat i minoritním akcionářem nebo spoluvlastnit firmu třeba s jedním dalším velkým podílníkem“. Nevidí důvod, proč zvyšovat současnou nabídnutou cenu 1010 Kč. Pegas zakončil týden na 1001 Kč (-0,9 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla Komerční banka (936,9 Kč -5,1 % t/t). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Akcie reagovala agresivněji než ostatní finanční tituly na domácím parketu, které však rovněž vykázaly mezitýdenní pokles. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne bylo TMR (+4,4 % na 710 Kč). Na TMR nebyly zaznamenány žádné nové informace. Současně je nutné podotknout, že vzhledem k nízké likviditě se jedná spíše o technický posun než o reakci na nějaké informace. V příštím týdnu se trh zaměří na čtvrteční zasedání ECB. Zde se bude sledovat především jakákoliv zmínka o budoucím výhledu na měnovou politiku směrem ke QE. Avšak i pro tentokrát je nejpravděpodobnějším scénářem, že k žádné nové informaci nedojde, a tudíž vše zůstane ve stejném módu očekávání jako doposud. Možné náznaky se budou hledat ve vztahu k posilujícímu euru. Celkově jsme na příští týden neutrální a neočekáváme výraznější trend ani na jednu stranu. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na páteční obchodní bilanci. Importy (oček. +10 po 11 % r/r) i exporty (oček. 5,1 po 7,2 % r/r) by měly mírně zmírnit tempo růstu. V USA se zaměříme na úterní podnikové objednávky (oček. -3,2 po +3,0 % r/r) a středeční ISM služeb (oček. 55,1 po 53,9 bodech). V Německu se zaměříme na středeční podnikové objednávky (oček. 0,3 po +1,0 % r/r) a čtvrteční průmyslovou produkci (oček. 0,6 po -1,1 % r/r).