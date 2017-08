Pražská burza částečně korigovala včerejší ztrátu

30.08.2017 16:46

Západoevropské akciové trhy po včerejších ztrátách korigovaly a rovněž pražská burza tak umazala část včerejších poklesů. Index PX se nakonec zvedl o 0,74% na 1 028 bodů. Polepšil si především bankovní sektor, který patřil v úterý k nejztrátovějším. Tahounem indexu se staly rakouské finanční emise, konkrétně Erste Bank stoupla o 1,69% na 934 Kč a Vig přidal 1,39% na 650 Kč. Tuzemská Komerční banka posílila méně a to +0,65% na 987 Kč a Moneta Money Bank dokonce denní zisky neudržela a ztratila mírných -0,13% nicméně zůstala nad 76 Kč. Včerejší ztrátu mírně korigoval i Čez, když přidal 0,48% na 418 Kč. V kladném teritoriu taktéž uzavřela Kofola (+1,05%) a Cme (+1,22%). Unipetrol stagnoval na 293 Kč a bez výraznější změny zakončily akcie O2 (-0,29%). Celkový zobchodovaný objem byl podprůměrný a to 316 mil. Kč.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.