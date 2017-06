Pražská burza mírně rostla, dařilo se především Unipetrolu

05.06.2017 16:46

Pražská burza vstoupila do nového týdne mírným růstem a index PX si nakonec polepšil o 0,21% na 1 007 bodů. Stalo se tak však při podprůměrném zobchodovaném objemu 263 mil. Kč poté, co řada okolních burz (Rakousko, SRN atd.) byla z důvodu svátku uzavřena. Na nižší likviditě se taktéž podepsalo to, že obchodní seance na pražské burze kvůli technickým problémům začala až ve 12 hodin. Nejziskovějším titulem se stal Unipetrol s přírůstkem +3,91% na 281 Kč. Byla to reakce na zprávu z polského tisku, že PKN zvažuje výkup minoritních akcionářů, s nimiž vede spory ohledně nákupu Spolany, výše dividendy a další. Fortuna stoupla o 1,44% k 120 Kč, když management společnosti prohlásil, že odkupní cenu 118 Kč, nabízenou majoritním akcionářem společnosti Penta, nepovažuje za férovou a to na základě výsledku zadané analýzy KPMG. Čez se vrátil nad psychologickou metu 450 Kč, což znamená přírůstek 0,69%. Naopak akcie O2 přerušily růstovou sérii a oslabily o -0,53% na 282 Kč. V záporném teritoriu uzavřel i Pegas (928 Kč -0,85%) a Cme (-0,52%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.