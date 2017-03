Pražská burza mírně stoupá, nicméně Čez klesl podesáté v řadě

15.03.2017 17:00

Před večerním výstupem ze zasedání Fedu dnes investoři vyčkávali a podobně jako na západoevropských trzích, proběhla i na pražské burze opatrná seance. Index PX zaznamenal mírnou změnu, když posílil o 0,06% na 979 bodů, při podprůměrném celkovém zobchodovaném objemu 503 mil. Kč. Podesáté v řadě ztrácel Čez a to o -0,81% k 430 Kč, což se stalo při nejvyšším denním objemu 169 mil. Kč. Nedařilo se ani akciím O2 (-0,68%) a Erste Bank (-0,12%). Naopak posilovala Komerční banka (+0,58% 950 Kč) a Vig (+1,01% 639 Kč). Unipetrol dnes představil dlouho očekávánou strategii do roku 2021, kde se očekávala i dividendová politika, nicméně konkrétní čísla výplatního poměru nezazněla. Petrochemická společnost po openu ztrácela přes 2%, aby nakonec uzavřela s minimální změnou -0,09% pod 223 Kč. Fortuna dnes oznámila převzetí dvou rumunských sázkových společností od majoritního vlastníka finanční skupiny Penta. Akcie sázkové firmy přidaly +2,76% s oceněním těsně pod 108 Kč.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.