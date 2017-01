Pražská burza navýšila včerejší zisk, akcie Kofoly +5%

Pražská burza v dopolední části seance hledala směr dalšího vývoje a oscilovala okolo včerejšího závěru. Nicméně odpoledne se náš trh vydal nahoru a měřeno indexem PX posílil o 0,30% na 928 bodů. Tahounem se staly především akcie Čezu (428 Kč +1,2%), které se dostaly blíže k horní hladině současného úzkého obchodního pásma 420 – 430 Kč. Moneta Money Bank po osmi neúspěšných seancích zabrala a po odrazu od psychologické hranice 80 Kč posílila o 0,62%. Nejvyšších kurzových zisků pak dosáhly menší emise. Kofola si polepšila o 5,19% a po překonání mety 400 Kč uzavřela na 405 Kč. Pegas překonal úroveň 800 Kč a zakončil s přírůstkem 2,87%. Cme se zvedlo o 2,62%. Naopak nedařilo se akciím Erste Bank, které odepsaly -0,64% na 765 Kč. Mírně ztrácela i Komerční banka (-0,19% 885 Kč) a akcie O2 (-0,22%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.