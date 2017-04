Pražská burza odevzdala včerejší zisky

04.04.2017 16:56

Pražská burza se již čtvrtým týdnem pohybuje v úzkém obchodním pásmu poblíž mety 980 bodů a nenalézá směr dalšího vývoje. Podobně tomu bylo i dnes, když index po včerejším růstu o 0,41% oslabil o-0,42% na 981 bodů. Nejvíce index zatížila Erste Bank, která odepsala -1,34% na 816 Kč. Mírně ztrácely i další banky a to Komerční banka -0,30% na 952 Kč a Moneta Money Bank -0,23% se závěrem pod 86 Kč. Dále pak pojišťovna Vig oslabila o -0,24% na 614 Kč a Čez klesl o mírných -0,16% na 433 Kč. Z menších emisí se nedařilo Pegasu (-0,86%), Cme (-0,52%) a Kofole (-0,62%). Po předchozích nárůstech mírně korigoval Unipetrol (-0,38% 233 Kč). Naopak akcie O2 posunem o +0,18% na 285 Kč uzavřely nejvýše od roku 2000. Podobně Philip Morris před blížící se dividendou – poslední obchodní den s nárokem 18.4.2017 – uzavřel na nejvyšší úrovni od roku 2006 a to 13 826 Kč +1,18%.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.