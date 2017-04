Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu a v závěru týdne posílila

07.04.2017 16:56

Západoevropské trhy v závěru týdne ztrácely, když nervozitu přinesl vojenský zásah USA v Sýrii. Pražská burza však negativnímu sentimentu odolala a měřeno indexem PX posílila o 0,42% na 984 bodů. Čez se vrátil nad důležitou úroveň podpory 430 Kč (+0,56%) poté, co analytici HSBC zvýšili doporučení na držet z předchozího redukovat se zvýšením cílové ceny na 410 Kč ze 400 Kč. Výše se vydala Komerční banka (956 Kč +1,92%) a v růstu pokračovala Moneta Money Bank (+0,46%), když obě banky čeká příští týden rozhodné datum pro výplatu tučné dividendy. Několikaletá maxima dále navýšily akcie O2 (291 Kč +1,04%) a Philip Morris (13 973 Kč +0,89%), což jsou emise, u kterých se výplata dividendy taktéž přibližuje. Z menších titulů se dařilo Fortuně (+0,66%) a Pegasu (+0,53%). Naopak na mírně ztrátě Erste Bank o -0,11% a Vigu o -1,11% (606 Kč) se podepsal pokles finančního sektoru na západoevropských trzích a částečně posilující koruna. V záporném teritoriu uzavřel rovněž Unipetrol (-1,24% 230 Kč). Celkový zobchodovaný objem byl nadprůměrný a to 742 mil. Kč. V rámci celého týdne zakončila pražská burza s mírným ziskem.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.