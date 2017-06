Pražská burza oslabila s negativním sentimentem ve světě

06.06.2017 16:51

Západoevropské burzy ztrácely druhým dnem, když na trzích panuje nejistota před čtvrtečním zasedáním ECB a volbami ve Velké Británii. Index PX tak po včerejším růstu dnes oslabil o -0,19% na 1 005 bodů. Pondělní zisk umazal Čez a vrátil se zpět pod psychologickou úroveň 450 Kč (-0,67%). Ještě více ztrácelo O2 (278 Kč -1,28%). Nedařilo se rovněž finančním titulům. Moneta Money Bank klesla na 79 Kč (-0,50%), Vig si pohoršil o -0,31% na 653 Kč a Komerční banka oslabila o -0,32% na 940 Kč. Udržela se pouze Erste Bank, když zakončila bez výraznější změny a to +0,13% na 859 Kč. Naopak dařilo se Fortuně, která rozšířila včerejší nárůst o další 3% nad 123 Kč poté, co investoři pravděpodobně spekulují na to, že nabídka na odkup od Penty může ještě vzrůst. V kladném teritoriu uzavřelo taktéž Cme (+1,64%), Unipetrol (+0,46%) a Pegas (+0,65%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.