Pražská burza otevřela v červených číslech, ČEZ roste

ČEZ při očekávání schválení dividendy roste. Naopak odepisuje O2 či Erste.Index PX po otevření klesá o 0,43 % na 993,92 b. Výrazně klesá O2 (-2,63 %), Pegas (-1,59 %) či Unipetrol (-1,16 %). Nedaří se ani Erste (-0,97 %) a pojišťovně VIG (-0,74 %). Mírněji oslabuje Komerční banka (-0,12 %). Naopak roste ČEZ (+0,45 %), u kterého se dnes na valné hromadě očekává schválení dividendy ve výši 33 korun na akcii. Více info o dnešní valné hromadě zde.František MašekFio banka, a.s.