Pražská burza otevřela v plusu

Bilancia slovenských domácností sa minulý rok prvý krát prehupla do mínusu. Kým doteraz boli úspory Slovákov vždy vyššie, ako ich dlhy, dnes to už neplatí. Priemerný dlh občana Slovenska predstavoval 5570 eur, úspory len 5300 eur. Za obratom v bilancii je najmä rekordný hypotekárny boom. Celá zpráva »

Alternatívne spôsoby financovania sa na Slovensku udomácňujú stále viac. Ide napríklad o peer to peer pôžičky, alebo o operatívny lízing. Napriek tradičnému zameraniu Slovákov a stále pretrvávajúcej dominancii úverov, sa tak aj u nás udomácňujú nové formy obstarávania vecí. Celá zpráva »

Stavebné sporenie patrilo k základom finančného portfólia mnohých Slovákov. Tento špecifický finančný systém v sebe kombinuje sporiacu aj úverovú zložku. Na Slovensku funguje už 25 rokov. Jeho niekdajšia obľuba vyprchala, no stále má niekoľko zaujímavých aspektov. Celá zpráva »

Rastúci dopyt po diamantoch a klesajúca výťažnosť existujúcich baní nútia ťažobné spoločnosti investovať do ťažby aj na ťažko dostupných náleziskách. Ťažobná spoločnosť De Beers plánuje zvýšenie počtu špeciálnych lodí s technológiou umožňujúcou efektívnu podmorskú ťažbu diamantov pri juhozápadnom pobreží Afriky. Celá zpráva »

Nebojíte sa investovať do nehnuteľností?

Nejčtenější články za posledních 14 dní

Z utorkového prejavu britskej premiérky Theresy Mayovej môžeme cítiť závan nového vetra. Je to razantnosť, odhodlanosť a rozhodnosť, ktoré by sa mohli stať črtami novej britskej politiky. Krajina bude stáť pre zásadnými výzvami, pričom bude potrebovať spojencov. Jedným z nich by mohlo byť i Slovensko. Celá správa »

Slováci ešte nie sú od mladosti zvyknutí sporiť na dôchodok, no zároveň sa radíme ku krajinám, ktoré výrazne rýchlo starnú. Kombinácia týchto dvoch parametrov neveští príliš ružovú budúcnosť. Celá správa »

Pokorením dôchodkového veku a nábehom na fixnú sumu pravidelného príjmu – dôchodku, sa človek stále viac orientuje na výdavkovú stranu rozpočtu. Prichádza obdobie hľadania zliav. Platí to aj vo finančnom svete. I tu však platí, že vyhrávajú len tí aktívni. Ani tu zľavy neprichádzajú automaticky, treba o nich vedieť a potom o ne požiadať. Celá správa »

Minulý rok sa slovenskej ekonomike darilo celkom dobre, aj keď rast oproti predchádzajúcemu roku spomalil. V predchádzajúcom roku rástla ekonomika o 3,8 percenta, a to najmä pre výraznú podporu EÚ fondov. Očakáva sa, že priemer za minulý rok by mohol byť 3,3 percenta. Celá správa »

Aké akcie boli najobchodovanejšie v minulom roku? Nie je prekvapením, že išlo najmä o veľké tituly. Investori sa nezameriavali na inovátorov. Rozhodujúca bola značka. V štatistike najobchodovanejších akcií, ktorú zostavila Saxo Bank, sa umiestnili tak kupované, tak i predávané akcie. Celá správa »