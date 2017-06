Pražská burza otevřela v záporu

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, no aj napriek pozitívnej nálade výnosy štátnych dlhopisov zostali dole. Zlato najprv, po zvolení Emmanuela Macrona, klesalo, no v ďalšej časti roka vďaka politickej nervozite v USA, vyvolanej ako inak Donaldom Trumpom, svoje straty zmazalo. Aké ďalšie dôležité udalosti sa odohrali na finančných trhoch v máji, sa dočítate v pravidelnom mesačnom prehľade. Celá zpráva »

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, no aj napriek pozitívnej nálade výnosy štátnych dlhopisov zostali dole. Zlato najprv, po zvolení Emmanuela Macrona, klesalo, no v ďalšej časti roka vďaka politickej nervozite v USA, vyvolanej ako inak Donaldom Trumpom, svoje straty zmazalo. Aké ďalšie dôležité udalosti sa odohrali na finančných trhoch v máji, sa dočítate v pravidelnom mesačnom prehľade.

Krátké zprávy

Ďalšie voľby, ďalšie prekvapenie. Najväčším výsledkom volieb v Spojenom kráľovstve je neistota. Žiadna zo strán nemá dostatočný počet kresiel, aby sama vytvorila vládu, aj keď to vyzerá, že Konzervatívci budú schopní vládnúť s podporou DUP, ktorá je najväčšou stranou v Severnom Írsku, podporujúcou Brexit.

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

F.privée je nová samostatná investiční divize společnosti Fincentrum. Vznikla pro klienty s nadprůměrnými příjmy, kteří vyžadují osobní přístup a dlouhodobý vztah. Právě to je podle spoluzakladatelky f.privée Pavlíny Quittové pro tvorbu úspěšného investičního portfolia nejdůležitější

Vkladné knižky zakladajú deťom rodičia najčastejšie hneď po narodení či do jedného roka (50 %), do 6. narodenín tak urobí ďalších 26 % rodičov. V priemere má dieťa nasporených 1 500 eur, za posledné tri roky narástla táto suma o polovicu. Pravidelne však odkladajú rodičia len na každú piatu či šiestu vkladnú knižku. Sú však schopní odložiť v priemere do 200 eur mesačne.

