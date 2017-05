Pražská burza po prodlouženém víkendu ztrácela

02.05.2017 16:46

Pražská burza přerušila sérii sedmi růstu v řadě a zahájila nový měsíc a zkrácený obchodní týden poklesem. Index PX oslabil o -0,58% a uzavřel těsně nad hranici 1 000 bodů. Odpolední demise vlády ČR neměla na vývoj trhu podstatnější vliv. Nedařilo se především bankovním emisím. Erste Bank oslabila o -1,13% na 876 Kč a Komerční banka o -1,24% na 943 Kč. Obě tyto banky budou reportovat výsledky za 1Q koncem týdne. Dále pak Moneta Money Bank odepsala -0,25% a Vig zakončil s nepatrnou změnou -0,02%. Čez neudržel úroveň podpory na 430 Kč a klesl o -0,58% k 427 Kč při nejvyšším denním objemu 242 mil Kč. Cme poté, co v dubnu posílilo o 33%, zahájilo nový měsíc nepatrně slabší a to o -0,34% na 102 Kč. Naopak zisky a několikaletá maxima dále navyšuje Unipetrol, když dnes přidal dalších 1,79% na 284 Kč. V kladném teritoriu zakončil i Pegas (+0,65%) a Kofola (+0,55%)Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.