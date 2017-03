Pražská burza počtvrté v tomto týdnu stoupla

16.03.2017 16:46

Západoevropské indexy si od openu připisovaly slušné zisky poté, co Fed včera nenaznačil, že sazby by měly růst rychlejších tempem a ve volbách v Nizozemsku neuspěly extremistické strany. Nicméně v odpoledních hodinách docházelo k výběrům krátkodobých zisků a přírůstky se tak ztenčily. Na růstovou vlnu se přidala i pražská burza, když v průběhu dne posilovala až o 0,60%. Nakonec uzavřel index PX se ziskem 0,16% na 980 bodech. Desetidenní ztráty částečně korigoval Čez a polepšil si o 1,74% na 438 Kč. Erste Bank denní téměř 2% zisky neudržela a zakončila stagnací nad 818 Kč. Komerční banka (+0,32% 953 Kč) a Moneta Money Bank (+0,64%) uzavřely mírně v plusu. Naopak v záporném teritoriu uzavřely Vig (-1,45% 630 Kč), Unipetrol (-1,08% 220 Kč) a akcie O2 (-1,01% 274 Kč). Korigovala taktéž Fortuna (-0,83%) a Cme (-0,59%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.