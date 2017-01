Pražská burza pokračovala v růstu, pomohly rakouské finanční emise a akcie O2

03.01.2017 16:41

Index PX potvrdil pozitivní vstup pražské burzy do roku 2017, když posílil podruhé v řadě, tentokrát výrazněji o 0,95% na 932 bodů. Dnešní makrodata z Německa oproti očekávání ukázala rychlejší růst inflace za prosinec a vyspělé dluhopisové trhy tak reagovaly silným nárůstem výnosů státních dluhopisů. To prospělo finančnímu sektoru, který byl na západoevropských trzích nejziskovější. Na našem trhu z toho těžily především rakouské emise, když Erste Bank uzavřela se ziskem 2,34% na 782 Kč a Vig posílil o 2,64% na 597 Kč. Komerční banka si polepšila o 0,55% na 892 Kč a Moneta Money Bank přidala 0,3% s oceněním těsně pod 83 Kč. Růst výnosů naopak brzdil v Evropě utility a rovněž Čez tak poklesl o -0,40% na 427 Kč. Akcie O2 růstem o 1,88% uzavřely těsně pod 265 Kč což je nejvyšší uzavírací hodnota od rozštěpení ze společnosti Cetin.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.