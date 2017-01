Pražská burza poprvé v tomto týdnu stoupla

Pražská burza se po většinu seance pohybovala mírně v záporném teritoriu, nicméně ke konci obchodního dne se překlopila do plusu, v souvislosti se zlepšením nálady na západoevropských trzích. Index PX nakonec posílil o 0,29% na 925 bodů a přerušil tak ztráty z tohoto týdne. Kurzové změny jednotlivých emisí byly velmi omezené. Čez ukončil sérii čtyř poklesů v řadě a posílil o 0,50% na 423 Kč. Erste Bank dopoledne klesala a podporu nalezla až na metě 760 Kč, od které se odrazila nahoru a uzavřela s mírným ziskem 0,22% na 770 Kč. Komerční banka si polepšila o 0,64% na 886 Kč. Naopak Moneta Money Bank pokračovala v klesajícím trendu a zastavila se na psychologické metě 80 Kč (-0,44%). Celkový objem obchodů ve výši 400 mil. Kč zaostal za průměrem, nicméně oproti úvodu týdne došlo k mírnému zlepšení.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.