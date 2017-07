Pražská burza přerušila růsty z tohoto týdne

26.07.2017 16:46

Pražská burza částečně korigovala zisky z úvodu týdne a měřeno indexem PX oslabila o -0,32% na 1 011 bodů. Nejvíce zasáhla index Komerční banka, u které došlo k výběru červencových zisků, když odepsala -1,5% na 954 Kč. Část včerejšího přírůstku odevzdalo Cme (-0,82%) a nedařilo se ani Fortuně (-0,71%). Největší objem protekl přes Čez a to 148 mil. Kč s mírným poklesem ocenění o -0,10%. Před pátečními výsledky zakončily v záporu akcie O2 (281 Kč -0,46%). Rakouské finanční emise uzavřely u včerejších úrovní, když Vig stagnoval na 670 Kč a Erste Bank nepatrně ztratila a to -0,14% pod 920 Kč. Naopak posílila Moneta Money Bank, která růstem o 0,69% prorazila metu 80 Kč. V plusu byl i Pegas (+0,59%) a Philip Morris (+0,62%)Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.