Pražská burza rozšířila včerejší ztráty

23.05.2017 16:46

Pražská burza navázala na neúspěšný vstup do nového týdne a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,89% na 1 007 bodů. Hlavní podíl na negativním vývoji měl technický pokles akcií Erste Bank (887 Kč -2,04%), které se obchodovaly první den bez nároku na dividendu 1 EUR hrubého. Nicméně nebýt této technické akce tak by Erste Bank posílila, jelikož klesla méně, než je dividenda. Pojišťovna Vig po dnešních mírně lepších výsledcích po většinu obchodního dne posilovala, avšak v závěru propadla o -0,86% na 647 Kč. Nedařilo se ani Komerční bance -0,97% na 931 Kč, v záporu zakončila i Moneta Money Bank pod metou 80 Kč (-0,31%). Čez uzavřel přesně na hodnotě 450 Kč, což je pouze kosmetický pokles o -0,29%. Silně oslabil Unipetrol, když padl pod úroveň 280 Kč (-2,95%) a Kofola se vrátila pod 400 Kč (-1,24%). Naopak v kladném teritoriu uzavřely akcie O2 (276 Kč +0,69%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.