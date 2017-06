Pražská burza rozšířila včerejší ztráty

Pražská burza navázala na včerejší ztrátu a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,32% na 994 bodů. Negativní nálada dnes vládla i na západoevropských trzích. Nedařilo se především finančním emisím, když Komerční banka odepsala -0,67% na 909 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,52% na 77 Kč a Vig přišel o -0,41% k 649 Kč. Odolala tak pouze Erste Bank, která stagnovala pod 850 Kč, nicméně denní ztráty umazala až v závěrečné aukci. Největší zátěží pro index byl pokles akcií O2 a to o -2,25% se závěrem pod metou 280 Kč. Čez stagnoval u 445 Kč, při nejvyšším denním objemu 211 mil. Kč. Titul se tento týden obchoduje naposled s nárokem na dividendu a dnes probíhá valná hromada, kde se schvaluje její výše. Philip Morris po včerejší odmlce opět posiloval a zakončil na 14 980 Kč (+1,77%), což je nejvyšší uzavírací úroveň od roku 2006. V kladném teritoriu končí i Fortuna (+0,92%)Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.