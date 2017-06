Pražská burza s nepatrným ziskem

08.06.2017 16:46

Pražská burza neudržela slušné denní přírůstky a nakonec zakončila pouze s mírným ziskem 0,06% na 1 006 bodech. Odpolední výstup ze zasedání ECB srazil výnosy na dluhopisových trzích poté, co byl snížen výhled inflace. Finanční tituly tak odevzdávaly denní zisky. Erste Bank nakonec klesla o -0,35% pod 859 Kč a Vig odepsal -0,20% k 645 Kč. Moneta Money Bank prodloužila ztrátovou sérii tohoto týdne, když padla o dalších -1,20% na 78 Kč. Z bankovních akcií tak posilovala pouze Komerční banka a to o 0,86% na 943 Kč. S mírným přírůstkem uzavřel i Čez (+0,24%) a O2 (+0,60%). Největší objem dnes protekl na akciích Moneta Money Bank přes 145 mil. Kč a dále pak na Čezu (116 mil. Kč). Britské volby dnes vývoj na finančních trzích moc neovlivnily, když výsledky budou známé až pozdě v noci.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.