Pražská burza se díky závěrečné aukci loučí pozitivně, rok 2016 ale spíše zklamáním

30.12.2016 17:26

Index pražské burzy PX dokázal uzavřít v závěrečné seanci tohoto roku v kladném teritoriu, a to díky silnější aukci, která posunula mezidenní bilanci o 0,22% vzhůru na konečných 921,61 bodu.Na trhu dle očekávání pokračovala sváteční aktivita, přesto jsme byli svědky ještě závěrečného přeskupování pozic, a to především u ČEZu, jenž po závěrečném „výtahu“ dokázal uzavřít na metě 430 Kč (+0,56%) při největším denním objemu 88 mil. Kč. Relativně živo bylo i na bankovních emisích, které nakonec unisono končily v zeleném. Nejlépe se z trojlístku vedlo Komerční bance, končící silnější bezmála o 0,6% na 885 Kč. Na novém maximu 259,80 Kč po vyčlenění CETINu zakončily akcie O2 ČR (+0,35%). Z menších emisí pak nejlepší bilanci vykázaly akcie Kofoly (+1,83%). Ty ale mají po letošním propadu co napravovat. Zápornou bilanci naopak vykázaly spíše menší emise. Největší pokles registrovaly akcie mediální CETV (-1,41%) při zamykání tučného čtvrtletního profitu. O 0,77% pak končily níže akcie Pegasu a Fortuna odepsala 0,23%. I přes solidní růst trhu v druhé polovině roku vykázal celkově index PX záporný výsledek -3,6%. Při zápočtu vyplacených dividend ale PX-TR ukončil alespoň s mírným ziskem 1,8%. Jedničkou se staly akcie výrobce lihovin Stock Spirits Group (+21,9%), jenž vyplatil tučné dividendy. Hned v závěsu skončily akcie bankovního nováčka Monety (+21,8%), aneb po dlouhé době vydařené IPO! Se solidním celkovým ziskem 18,5% ukončily rok akcie Unipetrolu, „bramborová“ příčka pak patřila výrobci tabákové spol. Philip Morris ČR (+17%). Jednoznačným propadákem se staly akcie Kofoly, které i přes dividendový zápočet ztratily téměř 24% na pozadí nevalných hospodářských výsledků v letošním roce, aneb růstový příběh se (prozatím) nekonal. Malá likvidita, kterou často operuje management společnosti, hraje v této souvislosti spíše sekundární roli. Mezi poraženými se ocitly též akcie rakouské pojišťovny VIG (-13,8%) a po revizi dividendové politiky i Komerční bank s meziroční bilancí -4,8%. Za tým pracovníků Dealingu Fio banky Vám přeji do nového roku pevné zdraví a šťastnou ruku při investičním rozhodování.David Lamač, Fio banka, a.s.