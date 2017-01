Pražská burza se drží blízko nuly

Index PX posiluje o 0,2 % na 927,56 %.Pražská burza po openu oscilovala nedaleko nuly, nyní mírně roste. Největší zisk si připisují akcie textilky Pegas Nonwovens (+2,1 %). Daří se také Kofole (+1,5 %) a Komerční bance (+1,2 %). Naopak Erste se obchoduje o 0,9 % níže, Philip Morris o 0,8 %.Jan TománekFio banka, a.s.