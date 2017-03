Pražská burza smazala včerejší ztrátu, Philip Morris po výsledcích posiloval

28.03.2017 16:50

Poté, co zámořské trhy ve včerejší seanci umazaly denní ztráty, vstoupily do dnešní seance pozitivně i západoevropské burzy a korigovaly včerejší poklesy. V pozitivním sentimentu posilovala taktéž pražská burza a měřeno indexem PX posílila o 0,38% na 983 bodů. Dařilo se především Čezu, který přidal 1,26% na 442 Kč. Rovněž cena el. energie v SRN dnes rostla a korigovala tak předchozí poklesy. Z bankovních titulů se dařilo Komerční bance, když posílila o 0,65% na 961 Kč při nejvyšším denním objemu 215 mil. Kč. Na slušném objemu se dnes obchodovala i Moneta Money Bank a to 156 mil. Kč, přičemž ocenění stagnovalo těsně pod 85 Kč. Bez výraznější změny zakončila Erste Bank (-0,04%), naopak pojišťovna Vig ztratila -1,40% na 604 Kč. Pod hladinu 400 Kč padla Kofola (-0,65%). Philip Morris po dnešním výsledkovém reportu posílil o 0,96% na 13 477 Kč. Společnost výši zisku a navrženou dividendou překonala očekávání trhu.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.