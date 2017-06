Pražská burza stagnovala

07.06.2017 16:46

Pražská burza po celou seanci oscilovala v úzkém pásmu okolo včerejšího závěru 1 006 bodů, aby nakonec uzavřela bez výraznější změny s minimální ztrátou -0,03% bodů. Celkově spíše investoři vyčkávali, o čemž svědčí i podprůměrný zobchodovaný objem 349 mil. Kč, před zítřejšími klíčovými událostmi tohoto týdne a to zasedáním ECB a volbami ve Velké Británii. Čez si polepšil o 0,31% ale k návratu na metu 450 Kč to nestačilo. Po dvou poklesech korigovaly akcie O2 a růstem o 0,93% uzavřely nad 281 Kč. Fortuna prodloužila růstovou šnůru z tohoto týdne o dalších 0,57% nad 124 Kč. V kladném teritoriu uzavřel taktéž Philip Morris (+0,68%) a Cme (+0,52%). Naopak nedařilo se Vigu (-0,98% 646 Kč) a Komerční bance (-0,53% 935 Kč). Ztrátovou sérii prodlužuje Moneta Money Bank, dnes o mírných -0,06%. V záporu uzavřel i Unipetrol (281 Kč -0,74%) a Pegas (-1,04% 924 Kč).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.