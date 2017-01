Pražská burza umazala pondělní ztráty

24.01.2017 16:41

Pražská burza korigovala včerejší nepříznivý vstup do nového týdne a měřeno indexem PX posílila o 0,36% na 930 bodů. Stalo se tak v souladu s vývojem západoevropských trhů, kde taktéž došlo k mírné růstové korekci po pondělních ztrátách. Dařilo se především pojišťovně Vig, která posílila o 1,31% na 613 Kč. Akcie O2 se růstem o 0,78% vrátily na psychologickou úroveň 270 Kč. Největší objem a to 102 mil. Kč zaznamenala Moneta Money Bank při růstu ocenění o 0,55%. Druhý nejlikvidnější Čez se zobchodovaným objemem 100 mil. Kč stagnoval na 425 Kč. Rovněž Erste Bank stagnovala lehce pod 765 Kč a Komerční banka uzavřela s mírnou změnou +0,23% na 888 Kč. Z menších emisí byl úspěšný především Pegas s přírůstkem +1,49% na 812 Kč. Dále pak si polepšil Unipetrol o 0,54% a Kofola o 0,48%.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.