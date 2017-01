Pražská burza v úvodu týdne mírně klesla, nedařilo se finančním titulům

Po nerozhodném openu se nakonec pražská burza vydala do záporného teritoria a měřeno indexem ztratila -0,19% na 935 bodů. Rovněž západoevropské trhy se dnes pohybovaly se ztrátami. Vig byl v minulém týdnu nejziskovějším titulem, dnes však korigoval o -1,54% na 601 Kč. Komerční banka poté, co nepřekonala psychologickou metu 900 Kč, odepsala -0,44% na 895 Kč. Moneta Money Bank si pohoršila o -0,91% k 82 Kč a Erste Bank klesla o -0,18% na 792 Kč. Z menších emisí ztrácelo Cme (-1,28%) a Kofola (-0,52%). Naopak Čez korigoval ztráty z minulého týdne a posílil o 0,81% na 424 Kč. V zisku zakončily taktéž akcie O2 (+0,52% 271 Kč) a Unipetrolu (+0,71% 183 Kč).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.