Pražská burza v úvodu týdne mírně výše, pomohla silná závěrečná aukce

31.07.2017 16:46

Přestože pražská burza zakončila kontinuální část seance v záporném teritoriu, nakonec se díky silné závěrečné aukci, která měla souvislost s posledním obchodním dnem měsíce července, dostala 0,07% do plusu na 1 009 bodů. Zároveň celkový zobchodovaný objem necelých 800 mil. Kč je nadprůměrný. Nejvyšší podíl na tom má Čez a to 351 mil. Kč, když elektrárenská emise stagnovala těsně pod 400 Kč. Závěrečná aukce pomohla k nárůstu aktivity i Komerční bance, která s objemem 214 mil. Kč přidala 0,45% na 950 Kč. S nepatným přírůstkem uzavřela Erste Bank (+0,05%), naopak Moneta Money Bank odepsala -0,25% a Vig -0,17%. Z menších titulů se dařilo Fortuně (+1,71% 146 Kč) a Pegasu (+0,30% 1 015 Kč). Proti tomu klesalo Cme (-1,24%), akcie O2 (-0,85%) a Kofola (-0,92%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.