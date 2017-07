Pražská burza v úvodu týdne posiluje, pomohly banky

24.07.2017 16:46

Po pátečním poklesu se pražská burza v úvodu nového týdne stabilizovala. Ač se index PX po většinu seance pohyboval mírně v záporném teritoriu a v úvodu seance dokonce testoval psychologickou metu 1 000 bodů, nakonec se v závěru obchodního dne překlopil do plusu a uzavřel se ziskem +0,35% na úrovni 1 007 bodů. K obratu dopomohly finanční emise a to především Erste Bank, která se z dopoledních minim u 885 Kč (-1,05%) zvedla těsně pod 900 Kč (+0,61%) a Komerční banka se vymanila ze ztrát -0,6% na závěrečných 966 Kč (+0,79%). Naopak Moneta Money Bank si udržovala zisky po celou seanci a zakončila s přírůstkem 1,40% pod metou 80 Kč. Pojišťovna Vig stagnovala u 656 Kč. Nedařilo se Čezu, který se vrátil pod hladinu 400 Kč na 398 Kč (-0,57%). V záporu zakončila i Fortuna (-1,41%) a Pegas (-0,39%). Po nedávných růstech z rekordních hodnot dále korigoval Philip Morris a to o -1,60% na 15 200 KčJosef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.