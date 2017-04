Pražská burza v úvodu zkráceného obchodního týdne ztratila

18.04.2017 16:46

Pražská burza po Velikonocích navázala na poklesy před svátečními dny a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,87% na 968 bodů. Stalo se tak v souladu s vývojem na západoevropských trzích, kterým se úvod do zkráceného obchodního týdne taktéž nepovedl. Investoři jsou nyní opatrní, když se blíží ostře sledované volby ve Francii. V obchodní aktivitě na pražské burze výrazně vyčníval Čez s objemem 361 mil. Kč, což byla téměř polovina celkového zobchodovaného objemu. Elektrárenská společnost nakonec ztratila -0,61% a uzavřela pod metou 440 Kč. Nicméně podobně jako na evropských burzách se především nedařilo finančnímu sektoru. Erste Bank odepsala -1,21% na 784 Kč a Vig klesl o -1,41% na 587 Kč. Dále pak si Komerční banka pohoršila o -1,45% na 945 Kč a Moneta Money Bank uzavřela pod 80 Kč slabší o -0,37%. Akcie O2 ztratily -1,19% na 290 Kč a z menších emisí odepsal Pegas -1,14% a Kofola -1,12%. Naopak dařilo se Fortuně (+2,26%) poté, co skupina menšinových akcionářů zastupovaná společnosti Templeton považuje odkupní cenu za nižší, než jaká by měla být férová cena. Unipetrol po navýšení cílové ceny stoupl o +2,34% na 258 Kč.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.