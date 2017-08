Pražská burza v závěru měsíce klesá

31.08.2017 16:51

Západoevropské trhy dnes navázaly na středeční růsty a rovněž pražská burza od openu navyšovala včerejší zisky. Nicméně postupně výkon našeho trhu slábl a v polovině seance se přehoupl do záporného teritoria. Ztráta postupně narůstala a nakonec index PX odepsal -0,64% na 1 022 bodů. Vzhledem k tomu, že dnes byl poslední obchodní den měsíce srpna, byla k vidění silná závěrečná aukce, ve které objem narostl ze 480 mil. Kč po kontinuální části na 740 mil. Kč. Nedařilo se především Komerční bance, když odepsala -2,16% na 966 Kč s nejvyšším denním objemem 191 mil. Kč. V záporu zakončila i Erste Bank a to -0,72% na 928 Kč a klesal rovněž Čez (416 Kč -0,57%). Fortuna po dnešním výsledkovém reportu zakončila bez výraznější změny (148 Kč -0,34%). Naopak po pěti klesajících seancích v řadě korigovala Moneta Money Bank o +0,85% a uzavřela těsně pod úrovní 77 Kč. Mírně si polepšil i Vig (+0,22%), Unipetrol (+0,17%) a O2 (+0,22%). Akcie Stock Spirits první den bez nároku na dividendu v přepočtu 0,62 Kč hrubého uzavřely níže téměř o -1,5%.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.