Pražská burza v závěru týdne mírně zpevnila

09.06.2017 18:10

Index pražské burzy PX uzavřel silnější o 0,19% na 1008,16 bodech a v mezitýdenním srovnání celkově posílil o 0,23%.Mezi většími emisemi se dařilo především rakouské Erste Bank, která zpevnila o 1,53% na 871,70 Kč. Solidní přírůstek vykázala i rakouská pojišťovna VIG (+0,91%) se závěrem na 651,2 Kč. Růstové snahy byly patrné i u akcií ČEZ, testující 3měsíční maxima v blízkosti 455 Kč. Nakonec končily se ziskem 0,51% na 452,80 Kč. V předdividendovém období (ex-date na BCPP 26.6.) ale titul za solidní fundamentální i technické konstelace velmi pravděpodobně neřekl ještě poslední slovo. V zelených číslech končil i Unipetrol (+0,64%) na ceně 283 Kč. Skokanem dne pak byla Kofola (+7,26%), reagující na včerejší akcionářskou rošádu a oznámení nabídky na dobrovolný odkup na ceně 440 Kč, a to až po rozhodném dni pro nárok na dividendu. Akcie Kofoly uzavřely na 436,10 Kč a velmi pravděpodobně budou v pondělí testovat roční maximum 441 Kč s ohledem na poslední den, kdy se obchodují s právem na dividendu 13,50 Kč. Mezi poraženými naopak figurovaly domácí bankovní emise v čele s Komerční bankou, která ztratila bezmála 1,4% se závěrem na 930 Kč, pokračující prodejní tlak byl patrný i u Monety posunující se na nejnižší úroveň v podividendovém období, když končila na 77,40 Kč se ztrátou 0,77%. Dlouhodobí investoři by ale měli na současných úrovních zbystřit! Mírně ztratily i akcie O2 ČR (-0,35%) končící na 282 Kč. Výběr zisků registrovala též Fortuna, která končila slabší o 0,81% na 123 Kč.David Krejča, Fio banka, a.s.