Pražská burza v závěru týdne mírně ztratila

31.03.2017 18:20

Index pražské burzy oslabil o 0,26% na 981,15 bodu, posunující týdenní bilanci nakonec do záporného teritoria, když celkově odepsal 0,14%.Nedařilo se nadále Komerční bance, která pokračovala v sestupu od úterního maxima 975 Kč. Prodejní tlak ji posunul až na hladinu 940 Kč znamenající ztrátu -0,72% při nejvyšším denním objemu bezmála 160 mil. Kč. V červených číslech překvapivě uzavřel i ČEZ, který odepsal téměř 0,7% se závěrem na 436 Kč i přes příznivý vývoj utilit v Německu. Z mnohaletých maxim pak ustoupila rakouská Erste, končící slabší o 0,5% na 828,20 Kč. Zajímavá podívaná proběhla na Fortuně, která po oznámení záměru majoritního vlastníka odkoupit zbylé akcie z trhu za cenu pod trhem (98,69 Kč) nejprve propadla ze 110 Kč až k 100 Kč hranici (-7%). Následné nákupní příkazy pod taktovkou spekulační hry o budoucí vyšší nabídce odkupu ale posunuly titul zpět ke včerejším zavíracím hodnotám. Při hektickém obchodování (objem 93 mil. Kč!) tak Fortuna ukončila seanci pouze s mírnou ztrátou -0,55% na 108,20 Kč. Volatilitu a zvýšenou aktivitu můžeme očekávat i v dalších týdnech. Nejlepší bilanci dnes naopak vykázaly akcie Unipetrolu (+1,59%) po novém nákupním doporučení od Wood & Co a opět tak vylepšily svá mnohaletá maxima při závěru na 229,60 Kč. Dařilo se též Monetě, která se odpoutala od mety 85 Kč a uzavřela se ziskem 0,6% na 85,80 Kč.David Lamač, Fio banka, a.s.