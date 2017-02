Pražská burza v závěru týdne prohloubila výprodeje

24.02.2017 16:46

Pražská burza se od openu ponořila do záporného teritoria, když nálada na západoevropských trzích se razantně zhoršila a investoři přistoupili k ziskovým realizacím. Index PX tak oslabil potřetí v řadě, dnes výrazněji a to o -1,25% na 960 bodů. Podobně jako na evropských trzích byl pod tlakem především finanční sektor, když výnosy na vyspělých dluhopisových trzích dále klesaly. Nejvíce nakonec ztratila Erste Bank (-3,23%), když padla až pod úroveň 760 Kč. Dále pak pojišťovna Vig oslabila o -0,57% na 611 Kč, Komerční banka odepsala -1,05% na 921 Kč a Moneta Money Bank klesla o -0,64% na 86 Kč. Po dvoudenním růstu se vybíraly zisky i na Čezu a emise odepsala -1,09% na 452 Kč. Proti proudu se vydala Fortuna a posílila 1,80% na 99 Kč. Celkový objem na burze dosáhl nadprůměrných 889 mil. Kč. Za celý týden index PX ztratil -1%.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.