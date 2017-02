Pražská burza zahájila týden pozitivně

20.02.2017 16:50

Pražská burza vstoupila do nového týdne růstově, když následovala optimismus na západoevropských trzích. Celkově byl vývoj poklidný a zobchodované objemy podprůměrné, což bylo ovlivněno dnešním uzavřením trhů v USA, kvůli státnímu svátku. Index PX si nakonec polepšil o 0,34% na 973 bodů. Z likvidních titulů se nejvíce dařilo akciím Moneta Money Bank (+1,36%), po zvýšení cílové ceny od J.P.Morgan na 100 Kč z předchozích 92 Kč, při nejvyšším denním objemu 160 mil. Kč. Čez těžil z růstu cen el. energie a posílil o 0,59% na 442 Kč. Erste Bank (795 Kč +0,06%) a Komerční banka (963 Kč +0,31%) uzavřely s menšími zisky. Z méně likvidních emisí posílila pojišťovna Vig o 1,30% na 623 Kč a Unipetrol po překonání mety 200 Kč zakončil na 202 Kč (+1,56%). Naopak akcie O2 po třídenním růstu korigovaly o -1,83% na 272 Kč. Odpoledne se objevila zpráva, že ministr Mládek bude odvolán poté, co premiér nebyl spokojen, jak jeho resort řešil problematiku cen v oblasti mobilních služeb. Níže uzavřel i Pegas (825 Kč -1,07%), Fortuna (95 Kč -0,47%) a Cme (-0,35%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.