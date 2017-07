Pražská burza zahájila týden pozitivně, Philip Morris na několikaletých maximech

17.07.2017 16:46

Pražská burza zaznamenala pozitivní vstup do nového týdne a měřeno indexem PX se odrazila od mety 1 000 bodů na úroveň 1 005 (+0,48%). Stalo se tak přestože evropské trhy úvodní zisky neudržely. Podporou pro index byl především růst akcií Philip Morris, které posílením o 3,33% na 15 500 Kč uzavřely na více jak jedenáctiletém maximu. Výsledkovou sezónu v ČR zahajuje v pátek Unipetrol a prozatím se mu před reportem daří, když z posledních deseti seanci ztrácel pouze jednou. Dnes si petrochemický holding polepšil o dalších 1,41% na 295 Kč a blíží se k psychologické úrovni 300 Kč. Polepšily si rovněž tuzemské banky a to Komerční banka o 1,08% na 940 Kč a Moneta Money Bank o 0,51% nad 79 Kč. Naopak rakouské finanční tituly zakončily bez výraznějších změn, Erste Bank nad 912 Kč a Vig u 676 Kč. Elektrárenská emise Čez mírným nárůstem o 0,23% uzavřena na psychologické metě 400 Kč. V záporu zakončilo pouze Cme (-0,47%) a po dnešní akvizici 25% podílu ve společnosti Quintessential Brands Ireland Whiskey oslabil Stock Spirits o -0,60%.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.