Pražská burza zakončila týden růstově

06.01.2017 16:46

Po včerejší stagnaci se dnes pražská burza vrátila k růstu a přidala 0,37% na 937 bodů. Celkově byl první obchodní týden v roce 2017 úspěšný, když si index PX polepšil o více jak 1,5%. Rakouské finanční emise zakončily s mírnými zisky, nicméně při velmi nízké likviditě poté, co primární trh ve Vídni byl z důvodu svátku uzavřen. Erste Bank tak při objemu pouze 8 mil. Kč zakončila silnější o 0,34% na 794 Kč a Vig přidal 0,41% na 611 Kč. Nejvíce však se dařilo Komerční bance, která zaznamenala největší denní objem 111 mil. Kč a posílila o 0,94% těsně pod metu 900 Kč. V zisku zakončila i Moneta Money Bank a to 0,49% se závěrem pod 83 Kč. Čez přerušil dvoudenní pokles a zakončil bez výraznější změny nad 420 Kč (+0,14%). V záporném teritoriu zakončilo Cme (-0,45%) a po předchozích ziscích nepatrně ztrácely akcie O2 (-0,22%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.