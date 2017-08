Pražská burza zaznamenala největší jednodenní pokles v tomto roce

29.08.2017 16:50

Po delším období nepatných změn indexu PX dnes došlo k výraznějšímu pohybu. Pražská burza reagovala na negativní vývoj ve světě a poklesla o -1,41% na 1 021 bodů. Investoři opouštěli rizikovější aktiva poté, co KLDR dnes uskutečnila další test rakety, který však mohl ohrozit území Japonska. Poptávka po bezpečných dluhopisech stlačila jejich výnosy, na což doplatil především bankovní sektor, který patřil k nejhorším. Na pražské burze se tak nedařilo rakouským finančním emisím, když Erste Bank padla o -2,55% na 919 Kč a Vig odepsal -2,57% na 641 Kč. Tuzemské banky ztrácely méně a to Komerční banka -0,87% na 981 Kč a Moneta Money Bank -0,72% se závěrem nad 76 Kč. Nedařilo se ani Čezu, který klesal -2,05% na 416 Kč. V záporu zakončily i akcie O2 (-0,61% 275 Kč) a Unipetrolu (-0,44% 293 Kč). Z menších emisí oslabila Kofola o -1,2% a Cme o -0,6%. Výjimkou byly akcie Stock Spirits, když přidaly přes 3%.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.