Pražská burze se tento týden nedaří, ztrácel Čez a finanční emise

17.01.2017 16:46

Pražská burza rozšířila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,42% na 923 bodů. Přestože po včerejším svátku se na trh vrátili investoři ze zámoří, likviditě na pražské burze to nepomohlo a ta zůstala nadále výrazně pod průměrem. Čez klesl počtvrté v řadě o -0,54% na 421 Kč, ačkoliv cena el. energie v SRN umazala včerejší ztráty. Prodejní tlak na titulu by vidět především v závěrečné aukci. Nedařilo se ani finančním titulům a to především rakouským emisím. Erste Bank odepsala – 0,83% na 769 Kč a Vig ztratil -0,61% na 604 Kč. Moneta Money Bank klesla o -0,43% přičemž udržela metu 80 Kč. Komerční banka uzavřela níže o kosmetických -0,10% na 881 Kč. Z menších titulů uzavřel v záporu Pegas (-1,96% 781 Kč) a odmazal tak včerejší zisk. Naopak s přírůstkem uzavřela Kofola (+0,88%).Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.