Pražskou burzu dnes stáhla do záporu Moneta Money Bank

12.04.2017 16:56

Po třech růstových seancích pražská burza oslabila měřeno indexem PX o -0,94% na 983 bodů, a to především kvůli propadu akcií Moneta Money Bank o -9,62% těsně pod metu 80 Kč. Jednalo se o technický pokles bankovní emise, jelikož se dnes obchodovala první den bez nároku na dividendu - téměř 10 Kč hrubého. Po očištění o tento vliv by pražská burza posílila o 0,29%. Naopak ve spanilé jízdě pokračoval Unipetrol a posílil o dalších 5,36% na 257 Kč. Titul tento rok přidal již 40% a dostal se na nejvyšší úrovně od roku 2008. Jenom v tomto týdnu posílil o 12% a z technického pohledu je nyní překoupený. Komerční banka poslední den s nárokem na dividendu 40 Kč hrubého, stoupla o 0,51% na 983 Kč. Akcie O2 částečně umazaly včerejší pokles, když vzrostly o 1,59%. Bez výraznější změny zakončil Čez (+0,25%), mírně nad hladinou 440 Kč. Naopak v záporném teritoriu uzavřela Erste Bank (-1,23% 803 Kč). Fortuna dnes oznámila, že za rok 2016 činil čistý zisk 8,28 mil. EUR místo předběžných 11,24 mil. EUR, akcie reagovaly poklesem o -2,78% na 105 Kč. Celkový zobchodovaný objem se dnes opět dostal nad 1mld. Kč, přičemž nejlikvidnějším titulem byla Moneta Money Bank s objemem 0,5 mld. Kč.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.