Pražskou burzu stáhly níže především finanční emise

10.01.2017 16:41

Přestože se celoevropský index Stoxx 600 pohybovaly poblíž včerejší uzavírací hodnoty, pražská burza poměrně silně oslabila a to o -1,03% na 926 bodů. Bylo to způsobeno složením indexu PX, kde mají velkou váhu finanční tituly, přičemž tento sektor v Evropě patřil ke ztrátovým. Na našem trhu byly nejvíce zasaženy rakouské emise, u kterých je největší prostor pro výběr krátkodobých zisků po silné rally v uplynulém týdnu. Erste Bank tak ztratila -1,84% na 778 Kč a Vig odepsal -1,43% na závěrečných 593 Kč. Nicméně klesala rovněž Komerční banka (-1,16% 885 Kč) a méně pak Moneta Money Bank (-0,24%). Taktéž na O2 proběhl výběr zisků a akcie odepsala -1,43% na 267 Kč. Z menších emisí se nedařilo především Cme (-1,9%) a Unipetrolu (-1,12%). Čez odolal prodejní náladě a uzavřel poblíž včerejšího závěru pod 424 Kč. V kladném teritoriu zakončila Fortuna (+0,8%)Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.