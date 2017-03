Pražský index PX osciluje u červené nuly

PX odepisuje nepatrných 0,08 % na 973,49.Nejvýrazněji klesá Komerční banka (-0,89 %). Mírně odepisuje také Erste (-0,14 %) a VIG (-0,16 %). Ztrácí i ČEZ (-0,20 %). Výrazný růst zaznamenává Kofola (+2,91 %). Dnes jsme na společnost vydali úvodní analýzu s cílovou cenou 486 Kč a doporučením k nákupu. Roste také Stock Spirits (+1,44 %) a 02 (+1,37 %).František MašekFio banka, a.s.