Prezident bostonského Fedu tvrdí, že redukce bilance Fedu může začít relativně brzy

20.04.2017 09:36

Eric S. Rosengren řekl, že snižování bilance by nemělo mít vliv na normalizaci úrokových sazeb.Prezident bostonského Fedu Eric S. Rosengren ve včerejší řeči na půdě Levy Economics Institute prohlásil, že k redukci bilance americké centrální banky může začít docházet relativně brzy. „Z mého pohledu může začít ke snižování bilance relativně brzy, přičemž to nemusí mít výrazný vliv na pokračující normalizaci krátkodobých úrokových sazeb“ pronesl prezident bostonské regionální banky. Rosengren také uvedl, že si dokáže v budoucnu představit situace, kdy navýšení rozvahy centrální banky budou opět potřebné k uvolnění měnových podmínek v ekonomice. Zejména s ohledem na fakt, že nižší úrokové sazby limitují operační možnosti konvenční měnové politiky. Rosengren se tak úplně neshodl se členem FOMC velmi blízkým předsedkyni Rady guvernérů J. Yellenové W. Dudleym, který se před dvěma týdny nechal slyšet, že redukci bilance Fedu lze považovat za určitou substituci zvyšování sazeb. Tudíž při snižování bilance si dokáže představit krátkou pauzu od růstu úrokových sazeb. Více info zde. Zdroj: The Financial Times, Boston FedFrantišek MašekFio banka, a.s.