Prezident St. Louiského Fedu Bullard argumentuje pro to, aby Fed ponechal sazby na současné úrovni

08.08.2017 16:00

Bullard, který není členem FOMC rozhodujícího o nastavení měnové politiky, to řekl včera na konferenci v Tennessee. Podle něho je současné úroveň sazeb v USA vhodná.Prezident St. Louiské regionální rezervní banky Fedu James Bullard včera na konferenci v Tennessee řekl, že federální výbor pro jednotný trh (FOMC), který rozhoduje o nastavení měnové politiky v americké ekonomice, by měl ponechat sazby nějakou dobu na současné úrovni. Bullard tento svůj názor opírá o stále nevýraznou inflaci. Nejvyšší muž St. Louiského Fedu tvrdí, že i přesto, že míra nezaměstnanosti se pohybuje již delší dobu na nízkých hodnotách, efekt do růstu cen to prozatím v americké ekonomice nepřineslo. Bullard tak zpochybňuje myšlenku, že inflace by v americké ekonomice měla směřovat k inflačnímu cíli Fedu. Fedem sledovaný Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (PCE) se v tomto roce pohybuje na průměrné hodnotě 1,68 %, tedy výrazně pod 2% cílem americké centrální banky. Bullard tak de facto zpochybňuje víru předsedkyně Rady guvernérů Janet Yellenové v tzv. Phillipsovu křivku, podle které by v případě, kdy se míra nezaměstnanosti dostane na svoji přirozenou úroveň, inflace měla výrazně vzrůst. To se však v americké ekonomice neděje i přesto, že podle odhadů se míra nezaměstnanosti kolem své přirozené (NAIRU) úrovně pohybuje. Nízká míra nezaměstnanosti se však výrazněji neprojevila do růstu mezd. Podle Bullarda je tak současné úroveň sazeb v USA vzhledem k makroekonomickému vývoji tamní ekonomiky vhodná.f Zdroj: The Financial Times, FedFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.