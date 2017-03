Probíhá úpis akcií Deutsche Bank, možnost obchodovat práva v USA i v Německu běží

27.03.2017 09:56

Nově vydané akcie ponesou stejné právo na dividendu jako akcie původní. Jednu novou akcii mohou stávající akcionáři nakoupit za každé dvě, které v současné chvíli drží.Již od minulého úterý 21. března až do příštího čtvrtka 6. dubna probíhá úpis akcií Deutsche Bank. V tomto období německá banka hodlá upsat 687,5 milionu nových akcií. Záměr navýšit kapitál o částku 8 miliard EUR pak banka oznámila již na začátku března. Cenu nových akcií Deutsche Bank určila na 11,65 EUR, přičemž v současné chvíli se akcie společnosti obchodují na německé burze nad 15 EUR, na burze NYSE posléze v pátek uzavřely pod 17 EUR za akcii. Nově vydané akcie ponesou stejné právo na dividendu jako akcie původní. Pro právě probíhající emisi akcií platí subscription ratio v poměru 2:1. To znamená, že jednu novou akcii mohou stávající akcionáři nakoupit za každé dvě, které v současné chvíli drží. Naši klienti mají možnost obchodovat práva jak v Německu, tak i v USA. V e - Brokeru lze pro Německo nalézt pod tickerem 03KB, pro USA je ticker DB-R. Další informace o chystané reorganizaci banky jsou zde. František Mašek, Fio banka, a.s.