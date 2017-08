Prodejce oblečení Gap Inc včera po uzavření trhů reportoval výsledky za 2Q 2017

18.08.2017 10:46

Maloobchodní řetězec Gap zveřejnil výsledky nad očekáváním analytiků. Společnost zvýšila svůj celoroční výhled a akcie v post marketu výrazně posilovaly. Výsledky společnosti Gap Inc (GPS) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 3,80 3,77 3,85 Čistý zisk (mil. USD) 271 -- 125 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,58 0,52 0,60 Gap Inc překonal očekávání na úrovni tržeb i zisků Očištěné tržby společnosti meziročně klesly o 1,3 % na 3,80 mld. USD. Mírně tak překonaly odhady analytiků 3,77 mld. USD. Čistý zisk dosáhl 271 mil. USD. Očištěný zisk na akcii byl 0,58 USD, překonal tedy očekávání analytiků 0,52 USD. Celkové porovnatelné tržby vzrostly o 1 %, společnost tak reportovala rostoucí porovnatelné tržby třetí kvartál v řadě. Nejvíce se dařilo největší divizi společnosti, Old Navy, která meziročně navýšila porovnatelné tržby o 5 %, očekával se růst jen o 3,1 %. Méně se dařilo ostatním divizím společnosti. Porovnatelné tržby pro Gap Global Brand klesly o 1 %, což je menší pokles než očekávání analytiků -2,2 %. Pro divizi luxusnějšího oblečení Banana Republic klesly dokonce o 5 %, analytici čekali pokles jen o 3,9 %. Společnost navýšila výhled celoročního očištěného zisku na akcii Podobně jako mnohé další oděvní řetězce se Gap snaží udržet si klienty v obchodech před konkurencí online prodejců. Podle výkonného ředitele Arta Pecka se společnosti Gap daří zejména díky dlouhodobým investicím do nových technologií, marketingu a atletických oděvů. Společnosti se také podařilo udržet růst hrubé marže čtvrtý po sobě jdoucí kvartál. Hrubá marže dosáhla 38,9 %. Minulý rok v 2Q byla hrubá marže 37,7 %. Gap Inc zvýšil celoroční výhled očištěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2017 z rozmezí 1,95 až 2,05 USD na 2,02 až 2,10 USD. Aktualizovaný výhled je nad průměrným očekáváním analytiků 2,00 USD. Po vyhlášení výsledků akcie v post marketu připisovali až 16 %. Za letošní rok si společnost připsala 1,1 %. Podrobnější výsledky společnosti jsou zde. Gap Inc/The (GPS) na 22,68 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 9,0 P/E 11,1 Vývoj za letošní rok (%) +1,1 Očekávané P/E 11,1 52týdenní minimum (USD) 21,0 Prům. cílová cena (USD) 25,1 52týdenní maximum (USD) 30,7 Dividendový výnos (%) 4,1 Zdroj: Gap Inc, Bloomberg, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.