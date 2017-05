Prodejce potravi Whole Foods v 2Q zaznamenal menší pokles porovnatelných tržeb, než čekali analytici

11.05.2017 17:16

Maloobchodní společnost Whole Foods představila výsledky za 2Q fiskálního roku 2017 a plán na rok 2020. Výsledky společnosti Wholde Foods (WFM) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 3,737 3,73 3,696 Čistý zisk (mil. USD) 96 -- 142 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,37 0,37 0,44 Finanční výsledky Porovnatelné tržby společnosti Whole Foods ve 2Q FY 2017 klesly o 2,8 %, analytici oslovení agenturou Consensus Metrix v průměru očekávali 3,1% pokles. Výhled Společnost potvrdila svůj celoroční výhled porovnatelných tržeb, snížila však výhled očištěného tisku na akcii (nejméně 1,3 USD místo nejméně 1,33 USD) a tržeb, které by měly vzrůst nejméně o 1,0 % místo 1,5 %. Společnost také představila cíle na rok 2020, kdy by chtěla mimo jiné dosáhnout alespoň 2% růstu porovnatelných tržeb a zvýšit EBITDA marži z 8,6 % za loňský rok na nejméně 9,5 %. V příštím roce by chtěla dosáhnout růstu porovnatelných tržeb a zisku. Společnost navýšila dividendu a schválila zpětný odkup akcií Společnost navýšila čtvrtletní dividendu na 18 centů na akcii z dosavadních a analytiky očekávaných 14 centů. Společnost schválila zpětný odkup akcií za 1,25 mld. USD. Whole Foods Market Inc (WFM) +3,3 % na 37,45 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 11,9 P/E 26,6 Vývoj za letošní rok (%) +21,7 Očekávané P/E 28,6 52týdenní minimum (USD) 27,7 Prům. cílová cena (USD) 34,9 52týdenní maximum (USD) 38,3 Dividendový výnos (%) 1,5 Zdroj: Whole Foods, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.