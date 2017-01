Prodeje automobilů v Číně za rok 2016 vzrostly nejrychlejším tempem za poslední tři roky

12.01.2017 11:50

Prodeje automobilů v Číně za rok 2016 vzrostly nejrychlejším tempem za poslední tři roky. Na základě výhledu na letošní rok by tempo mělo klesnout kvůli nižším daňovým pobídkám v čínské ekonomice. Zákazníci do konce loňského roku využívali snížení daně, což vedlo k rekordním listopadovým prodejům. Analytici a dealeři varují, že zpomalení tempa je velmi pravděpodobné až jisté. V roce 2016 se v Číně prodalo 24,38 mil. automobilů, což je o 15 % více než loni. Údaje poskytuje instituce China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). 15% růst je nejrychlejší od roku 2013, kdy se prodalo o 16 % více automobilů. Instituce CAAM očekává, že letos se prodá o 5 % více automobilů než v roce 2016. Pro srovnání v USA se v roce 2016 prodalo rekordních 17,55 mil. automobilů, což je o méně než 1 % více než v roce 2015. Následující grafy ukazují vývoj prodejů automobilů v Číně (vlevo) za každý rok v mil. Pravý sloupec ukazuje podíl značek z různých zemí na celkových prodejích automobilů v Číně. Zákazníci loni platili daň při nákupu 5 %, přičemž letos zaplatí 7,5 %. Analytici očekávají, že automobilky budou v cenové politice agresivnější a sníží ceny až o několik procent. Americká automobilka Ford prodala v Číně 1,27 mil. automobilů, což je o 14 % více. Rovněž automobilka Ford očekává zpomalení růstu poptávky. Německá automobilka Volkswagen prodala 3,98 mil. automobilů, což je o 12 % více. Automobilka nicméně očekává, že růst poptávky bude pokračovat. Americká automobilka General Motors nechtěla výhled na rok 2017 komentovat. V Číně automobilka prodala 3,87 mil. automobilů, což je o 7 % více. V Číně se prodalo 336 tisíc elektromobilů včetně hybridních, což je o 62 % více. Zdroj: Wall Street JournalVojtěch CinertFio banka, a.s.