Produkce ropy z břidlic by se v únoru měla podle EIA zvýšit

18.01.2017 11:30

Americký úřad EIA očekává, že se v únoru zvýší produkce ropy z břidlic v USA. Jednalo by se o první růst produkce od loňského října v meziměsíčním srovnání. EIA odhaduje, že se produkce z oblastí, kde dominuje těžba ropy z břidlic, zvýší o téměř 41 tisíc barelů denně na 4,748 mil. barelů denně. Lednová produkce by se podle odhadu měla snížit o 5 900 barelů denně. V břidlicové formaci Permian Basin v Západním Texasu a východním Novém Mexiku by se podle odhadu měla produkce zvýšit o 53 tisíc na 2,180 mb/d. Produkce ropy ve formaci Bakken v Severní Dakotě by se měla naopak snížit o 20 tisíc barelů na 978 tisíc barelů denně. Produkce ve formaci Eagle Ford v Texasu by se měla snížit o 3 tisíce barelů na 1,042 mb/d. Produkce zemního plynu by se měla v únoru zvýšit již třetí měsíc z posledních čtyř měsíců na 48 mld. kub. stop denně, což je zvýšení o 0,3 mld. kub. stop denně. Zdroj: ReutersVojtěch Cinert, Fio banka, a.s.